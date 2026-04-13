«Мастер коммуникации: детки-предки»: в Норильске прошла серия игр для родителей подростков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 18 апреля в Норильске пройдет большое городское событие — «Родительское собрание» от команды АРН. Главным фокусом форума станет настоящее и будущее подростков, образовательные возможности внутри города.
На площадке соберутся родители школьников, педагоги, представители трех колледжей, двух техникумов и вуза (ЗГУ им. Н. М. Федоровского), эксперты в области образования и психологии. Организаторы намерены выйти за рамки формального собрания «в актовом зале» и создать оживленный диалог, чтобы участники смогли задать волнующие вопросы и получить честные ответы.
В преддверии этого события Проектный офис развития образования Агентства развития Норильска (АРН) организовало серию тренинг-игр «Мастер коммуникации: детки-предки», которые ожидаемо подогрели интерес к будущему городскому событию.
Первые тренинг-игры гостеприимно приняли гимназия № 4 и школа № 6, организовав фокус-группы самых активных и инициативных родителей. На несколько часов взрослые отложили дела, забыли о гаджетах и сели в круг, чтобы снова почувствовать себя подростками. Интерактивная серия тренинг-игр организована с целью помочь мамам и папам выстроить конструктивный диалог с детьми о важном: жизни сегодня, тревогах, которые есть у каждой стороны, будущем и выборе профессии.
Серию игр провела тренер-медиатор, игропрактик и руководитель проектов по развитию образования АРН Олеся Максимова. По ее словам, универсальных приемов, подходящих всем семьям нет, но есть эффективные подходы, которые позволяют взращивать доверие в отношениях. Участники тренинга не просто услышали, но и прочувствовали, что с подростком можно шутить, честно говорить о своих ошибках и делиться личным опытом взросления.
«До сих пор Норильск считается точкой старта “вырос — уехал”. Мы предлагаем взглянуть на этот сценарий иначе. Система образования города высоко оценивается экспертами, в том числе внешними, её берут за основу. Но многие родители просто не знают о возможностях, которые есть в Норильске. Мы планируем мягко их подсветить и предоставить выбор семьям», — рассказала о цели форума Олеся Максимова.
Впечатления взрослых от встречи можно описать фразой «А что, так можно было?». Участники ощутили, что не одиноки в вопросах и сложностях, возникающих при общении с подростками, а главное — забрали домой новые умения. На этом проект не заканчивается.
«Я действительно вспомнила, каково это — быть подростком, и лучше поняла своих детей. Олеся помогла нам освоить эффективные приемы коммуникации для самых важных разговоров, включая выбор будущей профессии. На игропрактике мы научились говорить на языке своих ощущений, выстраивая доверительные отношения», — поделилась Елена Федорец, мама восьмиклассника, участница тренинга.
«Родительское собрание» станет первым мероприятием городского масштаба в сфере образовательных проектов для АРН. На встрече родители узнают о перспективах среднего профессионального и высшего образования, карьерных треках в Норильске.
