Минздрав ужесточил контроль за продажей трех лекарственных препаратов

Минздрав России ужесточил правила продажи ряда лекарств и включил три препарата в перечень предметно-количественного учета. Об этом говорится в приказе ведомства.
Сообщается, что изменения касаются препаратов, подлежащих особому контролю при обороте и отпуске в аптеках. Документ утверждает обновленный перечень таких лекарственных средств.
Уточняется, что в список включены габапентин, баклофен и комбинированный препарат дицикловерин с парацетамолом, применяемые при лечении неврологических и болевых состояний, передает ТАСС.
Новый порядок назначения биологически активных добавок (БАД) к пище при оказании медпомощи начал действовать в России с 1 марта. Согласно приказу Минздрава, лечащий врач или фельдшер (акушерка) вправе назначать включенные в перечень и зарегистрированные БАДы при наличии показаний к их применению. Назначают ли сейчас БАДы и есть ли в этом необходимость, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.
Также «ВМ» узнала у эксперта, насколько опасен бесконтрольный прием биологически активных добавок и какие препараты могут представлять опасность для здоровья.