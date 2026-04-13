В ЕАО пассажирка украла у подруги золото и потратила деньги в ресторане

В ЕАО сотрудники полиции раскрыли кражу золотых украшений у 50-летней жительницы села Белгородское, — сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.
По данным следствия, женщина обратилась к знакомой с просьбой отвезти её в посёлок Николаевка. Во время поездки она сняла золотые кольца и серьги и положила их в дамскую сумку. По пути пассажирка зашла в магазин, оставив сумку в автомобиле.
После возвращения домой женщина обнаружила пропажу украшений и обратилась в полицию.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 46-летняя знакомая потерпевшей, которая подвозила её на личном автомобиле.
При проверке автомобиля полицейские обнаружили квитанцию из ломбарда, подтверждающую сдачу украшений на сумму 56 тысяч рублей. По данным полиции, полученные деньги женщина потратила в ресторане.
Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).