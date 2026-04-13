Москвичам пообещали теплую погоду в понедельник

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Максимальная температура воздуха в понедельник в Москве поднимется до плюс 13 градусов, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня (понедельника — ред.) синоптическая ситуация в Центральной России обусловится южной периферией погожего антициклона с центром над Карелией. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-восточный три-восемь метров в секунду. Максимальная температура воздуха повысится до плюс 10 — плюс 13, что чуть выше климатической нормы апреля», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что показания барометров будут стабильными и составят 757 миллиметров ртутного столба.
«В течение недели жителей Центральной России ждет обычное апрельское тепло, во вторник, среду и субботу пройдут скоротечные дожди. По ночам — от плюс двух до плюс семи градусов, днем от 13 до 18 тепла, при осадках — плюс девять — плюс 14», — уточнил Тишковец.
Он подчеркнул, что в пятницу ожидается магнитная буря. По его словам, после недели холода на Русскую равнину вернется нормальная весна.