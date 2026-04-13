Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам пообещали теплую погоду в понедельник

Синоптик Тишковец: в Москве в понедельник ожидается до плюс 13 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Максимальная температура воздуха в понедельник в Москве поднимется до плюс 13 градусов, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня (понедельника — ред.) синоптическая ситуация в Центральной России обусловится южной периферией погожего антициклона с центром над Карелией. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-восточный три-восемь метров в секунду. Максимальная температура воздуха повысится до плюс 10 — плюс 13, что чуть выше климатической нормы апреля», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что показания барометров будут стабильными и составят 757 миллиметров ртутного столба.

«В течение недели жителей Центральной России ждет обычное апрельское тепло, во вторник, среду и субботу пройдут скоротечные дожди. По ночам — от плюс двух до плюс семи градусов, днем от 13 до 18 тепла, при осадках — плюс девять — плюс 14», — уточнил Тишковец.

Он подчеркнул, что в пятницу ожидается магнитная буря. По его словам, после недели холода на Русскую равнину вернется нормальная весна.