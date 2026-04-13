Силы ПВО за ночь уничтожили 33 беспилотника над шестью регионами России

За прошедшую ночь российские расчёты ПВО перехватили и ликвидировали 33 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны утром 13 апреля.

Источник: Life.ru

В промежутке от полуночи до 07:00 дроны были уничтожены в небе над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями, а также над Республикой Крым.

Официальных комментариев о возможных разрушениях или пострадавших на земле пока не поступало. Ситуация остаётся на контроле профильных ведомств.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что БПЛА пытались атаковать Неклиновский район.

В России неоднократно подчёркивали, что применение украинских БПЛА носит провокационный характер и связано с неудачами ВСУ на линии боевого соприкосновения. Российские системы ПВО демонстрируют высокую эффективность, регулярно уничтожая воздушные цели. В качестве ответных мер ВС России наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве беспилотников.

