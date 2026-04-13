Битва за титул, ЦСКА проиграл аутсайдеру, масса ничьих. События 24-го тура РПЛ

Не выявили чемпиона.
В воскресенье петербургский «Зенит» дома сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1. На гол Вендела гости ответили точным ударом Лукаса Оласы. Петербуржцы с 78-й минуты играли в меньшинстве после удаления бразильского вингера Педро за фол на капитане краснодарцев Эдуарде Сперцяне, который получил повреждение в этом эпизоде. Обе команды являются основными претендентами на чемпионство в РПЛ в этом сезоне. «Краснодар» набрал 53 очка и остался лидером турнирной таблицы, «Зенит» идет вторым, отставая на одно очко. До конца чемпионата осталось шесть туров.
«Сочи» пора верить в чудо.
Многие болельщики уже предрешили судьбу «Сочи» в текущем сезоне, команда идет на последней, 16-й позиции. Однако в воскресенье на выезде сочинцы неожиданно обыграли ЦСКА со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Мартин Крамарич. «Сочи» прервал серию из шести поражений в РПЛ и одержал первую победу за 11 матчей. В последний раз сочинцы выигрывали 27 октября у грозненского «Ахмата» (4:2). Теперь отставание от идущего в зоне стыковых матчей «Пари Нижний Новгород» составляет 9 очков. ЦСКА прервал серию из трех побед в разных турнирах, армейцы с 42 очками идут пятыми.
«Балтика» потеряла лидера.
В субботу претендент на медали калининградская «Балтика» дома сыграла вничью с «Пари НН» (2:2). Балтийцам осталось провести один матч без главного тренера Андрея Талалаева, который отбывает дисквалификацию по итогам игры с ЦСКА (1:0). Главной проблемой для калининградцев стала травма лучшего бомбардира команды сальвадорского нападающего Брайана Хиля. Он был заменен в первом тайме, старший тренер Юрий Нагайцев предположил, что у него может быть серьезное повреждение. В текущем сезоне Хиль забил 13 голов, он идет вторым в списке бомбардиров лиги. Также в матче с «Пари НН» травмы получили нигерийский форвард Тентон Йенне и боснийский защитник Элдар Чивич. «Балтика» с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставание от идущего третьим московского «Локомотива» составляет одно очко. «Пари НН» с 21 очком идет 14-м.
«Спартак» прервал серию.
В воскресенье «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1. Красно-белые прервали серию из четырех побед в разных турнирах. У «Спартака» забил Роман Зобнин, который провел 300-й матч за клуб. За ростовчан отличился Мохаммад Мохебби. Московская команда не смогла воспользоваться шансом и подняться в таблице, красно-белые с 42 очками идут шестыми. «Ростов» с 26 очками располагается на 10-й позиции.
В семи матчах тура было зафиксировано шесть ничьих. Победители не были выявлены в играх «Крылья Советов» — «Ахмат» (2:2), «Рубин» — «Оренбург» (0:0), «Балтика» — «Пари НН» (0:0), «Ростов» — «Спартак» (1:1), «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала) (1:1) и «Зенит» — «Краснодар» (1:1). Подобное случалось в шестом туре сезона-2020/21, больше шести ничьих за один тур не было в истории чемпионатов России.