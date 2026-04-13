Пентагон в 3,5 раза увеличит расходы на закупки ракет PrSM после ударов по Ирану

Министерство войны США в разы увеличит расходы на вооружение после войны в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Пентагон намерен в 3,5 раза нарастить расходы на закуп новейших высокоточных ракет PrSM. Такое решение было принято после их использования в Иране. Об этом со ссылкой на бюджетные материалы Министерства войны США сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в следующем финансовом году американская армия потратит 1,92 миллиарда долларов на закупку ракет PrSM. В этом же году на это потратили только 546 миллионов долларов. Таким образом, новый запрос подразумевает увеличение финансирования в 3,5 раза.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио планировал выступить перед министрами иностранных дел стран НАТО с предупреждением. Он хочет, чтобы европейские партнеры продолжали покупать американское оружие.

До этого Пентагон заявлял о готовности поставить Украине ракеты ATACMS большей дальности.

