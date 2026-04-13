После исчезновения Усольцевых сибиряки бросают дома и бегут с берегов Маны

За последние полгода количество предложений о продаже домов в регионе увеличилось вдвое. Порядка 50 семей пытаются сбыть имущество по бросовым ценам, главной целью ставя не финансовую выгоду, а скорость переезда.
По данным телеграм-канала SHOT, средняя стоимость домовладения на берегу Маны опустилась до 300 тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести дом площадью 72 квадратных метра, что сопоставимо с ценой подержанного автомобиля. По словам экспертов в области недвижимости, дорогие дома, стоимость которых оценивается в десятки миллионов рублей, пока остаются на рынке, однако общая тенденция одна — люди бегут с нажитых мест. Люди до сих пор шепотом обсуждают, как можно бесследно исчезнуть в нескольких километрах от поселка.
По мнению старожил, исчезновение семьи Усольцевых — не единичный случай. За последние несколько лет в этих местах пропали без вести как минимум семеро человек, причем среди них были подготовленные и опытные люди. К тому же, не менее четырех тел были найдены при странных обстоятельствах. Криминалисты отмечают отсутствие видимых телесных повреждений, а состояние тел, по неофициальным данным, указывает на то, что люди испытали сильнейший стресс перед смертью.
Местные жители склонны связывать трагедии с мистикой. Старожилы утверждают, что у реки есть хозяин — мстительный дух по прозвищу «Дед», который заманивает путников в молочный туман и заставляет кружить по замкнутому кругу.
Особый страх у населения вызывают так называемые Камни-стражи — скалы, нависающие над водой. По легендам, это окаменевшие души заблудившихся. По ночам, по словам выживших, от скал исходит низкочастотный гул, вызывающий панические атаки и головные боли. Очевидцы также жалуются на то, что в районе «Манской петли» выходит из строя техника: компасы начинают вращаться хаотично, а GPS-навигаторы теряют сигнал. Это явление местные называют последним капканом аномальной зоны.
Напомним, что супруги Усольцевы, их пятилетняя дочь Арина и пожилая собака породы корги отправились на прогулку в район Манской петли и пропали без вести. Поисковые отряды прочесали лес, однако не нашли ни останков, ни следов борьбы, ни обрывков одежды. Расследование зашло в тупик.
