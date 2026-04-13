1500 любителей бега приняли участие в пробеге «День космонавтики» в Железногорске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Железногорска преодолели дистанции 1, 3 и 12 километров.
Отдельно на старт вышли любители северной ходьбы и бега с собаками. Все участники получили фирменные медали.
«Пробег “День космонавтики” стал уже визитной карточкой нашего города и собирает большое количество любителей бега. В этом году дочь бежала 1 км, а сын 3 км. Благодарю организаторов за замечательное спортивное мероприятие!», — сказал депутат Глеб Шелепов.
«Отметили 65-летие первого полета человека в космос, завершили Неделю Космоса и открыли летний беговой сезон. Самый маленький участник еще не родился, а самому старшему исполнилось 83 года. Было много улыбок, обнимашек и фото», — сказала депутат Ирина Кузоро.