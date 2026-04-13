Жительница Канска купила поддельные водительские права и получила судимость

В Канске 30-летняя женщина решила присвоить себе статус водителя за счет купленных поддельных прав и попала под уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Как установили полицейские, в прошлом году женщина начала обучение в автошколе, но из-за конфликта с преподавателем расторгла договор. В итоге она не получила свидетельство об окончании и не сдавала экзамены в Госавтоинспекции.
Тем не менее, от идеи сесть за руль она не отказалась. Через интернет по объявлению жительница Канска заказала поддельные водительские права с открытыми категориями «B, B1, M», заплатив за них 75 тыс. рублей. Спустя неделю документ доставили курьером. Позже она приобрела автомобиль.
Нарушение вскрылось в преддверии Нового года, когда женщину остановил экипаж ДПС. При проверке документов инспекторы усомнились в подлинности удостоверения — как по внешним признакам, так и при сверке по базам данных. Выяснилось, что указанный номер прав принадлежит жительнице другого региона.
Подделку изъяли, а женщину задержали. В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ за приобретение и использование заведомо подложного документа.
Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы. В этот период она обязана регулярно отмечаться в надзорном органе, не покидать пределы Канского муниципального округа и не менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции.
