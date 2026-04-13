«Уже скандалы начались»: звезда Stand Up Складчикова развелась со своим мужем

Юмористка Виктория Складчикова развелась со своим супругом Антоном. Об этом артистка заявила в ходе своего стедап-выступления.
Во время концерта она неожиданно выкрикнула фразу: «Я развелась!». Зрители сначала растерялись и не отреагировали сразу. Однако Складчикова попросила поздравить ее.
— Я поздравления принимаю уже давно, кстати, очень давно. Кстати, если вам интересна причина — измен не было. Ну, я не знаю, я не проверяла, — высказалась она.
Кроме того, юмористка добавила, что если бы не завершила отношения сейчас, то «за убийство села бы через год».
— Уже скандалы начались, это невозможно. Я не стала терпеть вот это его: «Я хозяин!» Зачем мне в моем доме хозяин? «Я главный!» Я эти выборы проиграла, — следует из видео, опубликованном в StarHit.
1 апреля Савеловский суд Москвы также официально расторгнул брак рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой. Пара состояла в браке 13 лет. У них четверо детей — Ариела, Лея, Майя и Давид.
Помимо этого, 31 марта стало известно о том, что российская актриса Елена Подкаминская официально развелась с бизнесменом Денисом Гущиным. Слушание по делу прошло в закрытом формате.