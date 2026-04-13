Восстановление храма Николы Тульского в Казани завершат к 21 июля

Восстановление храма Николы Тульского, входящего в ансамбль Казанского Богородицкого мужского монастыря, планируют завершить к 21 июля этого года. Об этом сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. По его словам, церковь находится в высокой степени готовности, и работы приурочат ко Дню празднования обретения Казанской иконы Божией Матери, сообщает «Бизнес Онлайн».
Владыка Кирилл рассказал журналистам, что все, что касается церковного убранства, готово более чем на 95 процентов. Осталось добавить лишь несколько штрихов. Уже смонтированы иконостасы, почти написаны все иконы, а необходимая храмовая утварь либо заказана, либо уже доставлена. Что касается строительных работ, то в храм проведены тепло и электричество. Митрополит выразил надежду, что к июлю Никольский храм будет полностью готов.
Ранее храм Николы Тульского, где до своего исчезновения хранилась чудотворная Казанская икона Божией Матери, долгое время находился в аварийном состоянии. Активная стадия восстановительных работ началась в 2025 году. Первый этап, включавший укрепление фундаментов, обновление фасадов и восстановление купольной части, завершили в рекордные сроки — к приезду патриарха Московского и всея Руси Кирилла 21 июля 2025 года. Затем приступили ко второму этапу — внутренним работам, которые продолжаются до сих пор.
Если восстановление будет успешно завершено летом, не исключено, что храм Николы Тульского может стать одним из пунктов программы визита патриарха в Казань. Митрополит Кирилл отметил, что надежда на приезд патриарха на празднование Казанской есть — Рустам Минниханов лично пригласил его, и приглашение было принято. Однако окончательное решение будет известно ближе к дате.