Восстановление храма Николы Тульского в Казани завершат к 21 июля

Владыка Кирилл рассказал журналистам, что все, что касается церковного убранства, готово более чем на 95 процентов. Осталось добавить лишь несколько штрихов. Уже смонтированы иконостасы, почти написаны все иконы, а необходимая храмовая утварь либо заказана, либо уже доставлена. Что касается строительных работ, то в храм проведены тепло и электричество. Митрополит выразил надежду, что к июлю Никольский храм будет полностью готов.