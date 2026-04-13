Мирра Андреева поднялась на 9-ю строчку рейтинга WTA

У мужчин лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов стал итальянец Янник Синнер, сместивший на вторую строчку испанца Карлоса Алькараса. Третье место занимает представитель Германии Александр Зверев. Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, сохранивший 10-е место, также в первую сотню входят Карен Хачанов (14) и Андрей Рублев (15).