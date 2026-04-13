Пасхальные мероприятия в Иркутске посетили 9 тысяч человек

Почти 5 тысяч человек объединил общегородской Крестный ход. В нем участвовали митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан, губернатор Прибайкалья Игорь Кобзев, председатель регионального Законодательного собрания Александр Ведерников, мэр Иркутска Руслан Болотов, священнослужители, горожане. Праздничная колонна прошла от Собора Богоявления по улицам Нижняя Набережная, Сурикова, 5-й Армии, Чкалова и бульвару Гагарина к памятнику Александру III.
«Крестный ход — это торжество православия. Он объединяет духовенство, власть, неравнодушных людей. Это молитва обо всех нас и нашей земле. Он перетекает в Байкальский Пасхальный фестиваль, который собрал таланты, чтобы подарить радость творчества всем присутствующим», — рассказал митрополит.
В течение дня фестиваль посетили почти 4 тысячи человек. На празднике можно было узнать о традициях Пасхи, посетить мастер-классы и ярмарку, принять участие в играх и хороводах, конкурсах и забавах. Были организованы концерт и театрализованное представление, сообщает пресс-служба администрации города.
«Для верующих Пасха имеет глубокий смысл. Она дарит надежду, напоминает о ценности человеческой жизни, о милосердии и сострадании к ближним. Праздник пробуждает в нас доброту, желание заботиться о родных и тех, кто рядом. В такие дни мы особенно остро понимаем: наша сила — в единстве и сплоченности, в умении вовремя протянуть руку, совершить добрый поступок, не пройти мимо беды, потому что мы одна семья, один город», — прокомментировал мэр Руслан Болотов.
В завершение пасхальных торжеств присутствующим раздали 3500 куличей, а все желающие стали участниками чаепития у большого самовара.
«Это большой светлый праздник. Радует, что подготовили много познавательных и развлекательных мероприятий. Здесь собрались, кажется, тысячи земляков. Много детей, молодежи, людей в возрасте. У каждого улыбка на лице, радость в глазах», — поделилась впечатлением иркутянка Александра Лыкова.
Охрану общественного порядка во время проведения фестиваля обеспечивали сотрудники правоохранительных органов и представители казачества. На месте дежурили пожарный расчет и бригада скорой медицинской помощи. Коммунальные службы Иркутска поддерживали чистоту: своевременно убирали и вывозили мусор.