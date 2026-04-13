В Охотске стабилизировали ситуацию с теплоснабжением после внезапно возникших проблем с углем. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, что на минувшей неделе северный поселок столкнулся с перебоями подачи тепла. Компания «Теплоэнергосервис» объясняла это «мокрым углем» и невозможностью завоза новых партий топлива с ближайшего Мареканского разреза.
Вопрос с доставкой был решен, и первую партию в количестве 80 тонн в поселок привезли уже в четверг, 9 апреля.
Однако проблемы с теплоснабжением на этом не завершились. Компания «Теплоэнергосервис» сослалась на периодические поломки котельного оборудования и на вновь возникающие утечки на теплосетях.
Возникшие порывы были оперативно устранены.
В настоящий момент можно говорить о восстановлении теплоснабжения поселка. Уголь в поселок доставляется ежедневно.
— Чтобы избежать повторения ситуации в следующем отопительном сезоне, в навигацию 2026 года планируется поставка трубной продукции, приобретенной администрацией округа за счет краевого софинансирования. Уже закуплены трубы на сумму 10 миллионов рублей, что позволит отремонтировать часть тепловых сетей в Охотске. Работы проведут в межотопительный период, — написал в своем официальном аккаунте глава Охотского округа Максим Климов.