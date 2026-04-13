Weltwoche: Евросоюз попал в ловушку, радуясь победе Мадьяра в Венгрии

Европа попала в ловушку из-за проигрыша экс-премьера Виктора Орбана на прошедших в Венгрии выборах, так как позиция его преемника Петер Мадьяр все еще отличается от позиции Брюсселя. Об этом в понедельник, 13 апреля, пишет швейцарская газета Die Weltwoche.

— ЕС сейчас попадает в ловушку. Энтузиазм по отношению к, казалось бы, проевропейски настроенным венграм ослепляет их, не позволяя увидеть неприятную правду: новый лидер на самом деле не так уж и проевропейски настроен, — говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что главной проблемой в отношениях Венгрии и ЕС так же будет тема украинского конфликта. В статье уточняется, что Мадьяр скептически настроен касаемо вступления Украины в ЕС и НАТО, а также выступает против поставок боеприпасов Киеву.

— Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан. И именно поэтому Брюссель не должен быть слишком доволен, — передает газета.

Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Его оппонент Петер Мадьяр из партии «Тиса» на своей странице в соцсети Х заявил, что Орбан поздравил его с победой по телефону.

По данным Национального избирательного бюро после обработки 37,04 процента протоколов, партия Мадьяра «Тиса» получила более 51 процента голосов. Правящий альянс Виктора Орбана «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия набрала 40 процентов голосов. Ультраправая партия «Наша Родина» заручилась поддержкой 6,09 процента избирателей.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше