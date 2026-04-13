В Хабаровском крае родители школьников сдали ЕГЭ вместе с выпускниками

В Хабаровском крае прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», направленная на знакомство с процедурой экзамена и снижение психологического напряжения у выпускников и их семей, — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
В Хабаровске площадкой проведения стал Краевой центр образования. Участники акции написали сокращённый вариант экзаменационной работы по одному из предметов: русскому языку, базовой или профильной математике, а также истории.
Всего в акции приняли участие 70 человек. Среди них — родители выпускников, представители общественных организаций, педагогического сообщества, СМИ, а также министр образования и науки края Алексей Мокрушин.
Участники прошли все этапы, предусмотренные процедурой ЕГЭ: сдачу личных вещей, предэкзаменационный контроль, инструктаж, заполнение бланков. Им также показали, как организована проверка и обработка экзаменационных материалов.
По словам министра, участие родителей помогает снизить уровень стресса у школьников и формирует более спокойное отношение к экзаменам.
Одна из участниц акции отметила, что подобный формат помогает лучше понять переживания детей и поддержать их в период подготовки к экзаменам.
Подобные мероприятия планируется провести во всех муниципальных образованиях края. Для участия необходимо заранее обратиться в органы управления образованием по месту жительства.
Основной этап ЕГЭ в регионе начнётся 1 июня и завершится в июле. Всего экзамены будут сдавать 5885 человек, большинство из них — выпускники текущего года.