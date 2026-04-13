Юрий Лоза заявил, что полет американских астронавтов к Луне в 2026 году — фейк

Российский певец Юрий Лоза, известный своими неоднозначными высказываниями о космосе, заявил, что никакого реального полета к Луне в 2026 году не было. Так он отреагировал на новости о первом за 50 лет пилотируемом полете к спутнику Земли американской миссии «Артемида-2», который успешно завершился в апреле. Об этом пишет aif.ru.
«Конечно же, опять все бутафория, опять постановка. Все фото и видео, которые США показали, они, тем более, говорят о том, что это все постановка. Будет у меня больше времени, я сделаю специальный ролик об этом, расскажу, почему это фейк», — сказал он.
Певец считает, что реальных доказательств полета не существует, как и обоснованных доводов в пользу существования инопланетян.
«Нет никаких доказательств. Есть просто рассказы разных людей, будь то там американские космонавты или те, кто якобы общается с инопланетянами, и не более того, доказательств никто не предъявлял пока. Как только появятся реальные доказательства, можно будет поверить, но их нет, просто теоретически нет никаких реальных доказательств. Рассказов полно и про снежного человека, Лох-Несское чудовище, а доказательств нет», — сказал он.
Лоза также добавил, что тема космоса, пришельцев и различных достижений в области астрономии — это бизнес, на котором зарабатываются большие деньги.