Польша начала строить дополнительное заграждение на границе с Беларусью

Власти Польши начали строительство еще одного заграждения на границе с Беларусью, пишет БелТА.
Речь идет об укреплении уже существующего забора на границе. Новое заграждение будет включать четырехметровый забор у служебной дороги с колючей проволокой сверху по периметру, а также дополнительные витки проволоки и двухметровый забор со стороны леса.
По словам командующего погранслужбой Подлясья Славомира Клекоткы, допзаграждение начали возводить сразу в пяти местах на границе. Новый барьер хотят соорудить вдоль всей 186-километровой линии польско-белорусской границы на территории Подляского воеводства.
— Завершить работы планируется к концу весны, — подчеркнул польский генерал.
К слову, в октябре 2024 года Минобороны Польши заявляло, что забор на границе с Беларусью дырявый, как сито. А в 2025 году Польша укрепила стальной арматурой забор на границе с Беларусью.
