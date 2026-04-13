Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ в Турции усилит меры безопасности из-за ситуации в регионе

Российские дипломаты в Турции усилили меры безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Посольство России в Турции усиливает меры безопасности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на представителей дипмиссии сообщает РИА Новости.

«Применительно к российским загранучреждениям такие действия в Турецкой Республике в полной мере осуществляются», — отметили дипломаты.

Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан посетил страны Персидского залива. Он провел переговоры с коллегами из арабских государств. Министр сообщил, что страны Персидского залива направили Ирану «последнее предупреждение» в связи с ударами Тегерана по их территориям.

До этого в воздушном пространстве Турции силы Североатлантического альянса сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана.

Узнать больше по теме
Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
Читать дальше