Посольство РФ в Турции усилит меры безопасности из-за ситуации в регионе

Посольство России в Турции усиливает меры безопасности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на представителей дипмиссии сообщает РИА Новости.
«Применительно к российским загранучреждениям такие действия в Турецкой Республике в полной мере осуществляются», — отметили дипломаты.
Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан посетил страны Персидского залива. Он провел переговоры с коллегами из арабских государств. Министр сообщил, что страны Персидского залива направили Ирану «последнее предупреждение» в связи с ударами Тегерана по их территориям.
До этого в воздушном пространстве Турции силы Североатлантического альянса сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана.