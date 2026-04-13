На Пасху на Дальнем Востоке съедают 5 млн куличей.

За пасхальную неделю жители Дальневосточного федерального округа могут съесть порядка 5 млн куличей и 15 млн яиц, подсчитали аналитики российского банка. На ДФО приходится 5% всероссийского праздничного стола.
«В 2026 году в Дальневосточном федеральном округе представлен широкий выбор пасхальной продукции. В крупных торговых сетях Владивостока, Хабаровска и других городов ДФО представлены как традиционные, так и необычные варианты куличей. По объему потребления куличей и яиц Дальний Восток занимает 6 место в стране, на его долю приходится 5% от праздничного стола. За Пасху жители ДФО могут съесть порядка 5 млн куличей и 15 млн яиц», — рассказала руководитель центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова.
Ожидается, что продажи в сегменте авторских и ресторанных куличей вырастут на 10−15% по сравнению с 2025 годом. Спрос на куличи и яйца в округе ежегодно возрастает на 40% в последнюю неделю до Пасхи, отмечает эксперт. В 2026 году сохраняется интерес к необычным и премиальным форматам, а также к эко- и фермерским продуктам. Одновременно с пасхальной продукцией растет спрос на и на традиционные продукты питания для повседневного стола: мясо, рыбу, хлеб, молоко, овощи и фрукты.
Пасхальные продажи в округе заранее организуют крупные торговые сети, кондитерские, уличные лавки и ярмарки, кафе и рестораны. По словам Натальи Худяковой, порядка половины семей самостоятельно готовят пасхальные угощения, в связи с чем на 30−35% также увеличиваются продажи товаров для выпечки: муки, молока, яиц, масла, сахара, а также продукции для украшения куличей и декорирования яиц.
В 2026 году ожидается дальнейший рост спроса на куличи и яйца, особенно на необычные и премиальные форматы. Продажи в ДФО останутся стабильно высокими, несмотря на более высокий средний чек по сравнению с другими регионами России.
В целом в России, по оценке экспертов, в пасхальную неделю съедают более 80 млн куличей и 200 млн яиц. Всего для обеспечения объема выпечки производителям требуется 12 тысяч тонн муки, 10 млн литров молока, 4 тысячи тонн сливочного масла и 120 млн яиц.