В 2026 году в экспедиции отправятся 260 поисковиков из Красноярского края

В рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти — 2026» в поисковые экспедиции на места боев Великой Отечественной войны отправятся 260 активистов из Красноярского края. Поисковые работы пройдут в 6 регионах России: Волгоградской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской и Тверской областях, а также в Республике Карелия. Поисковые отряды из Красноярского края отправляются в подобные экспедиции ежегодно. В прошлом году 266 активистов участвовали в 22 экспедициях. Поисковики подняли останки 268 воинов и установили личности шести бойцов. В Красноярске Всероссийская акция «Вахта Памяти — 2026» начнется с церемонии возложения цветов к Вечному огню возле музея «Мемориал Победы», а затем продолжится в Национальном центре «Россия», где отметят заслуги бойцов поисковых отрядов. Эти мероприятия запланированы на среду, 15 апреля, сообщили в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.