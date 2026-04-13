Минобороны: подразделения ПВО отразили ночной налёт 33 БПЛА на регионы России

Ночь с 12 на 13 апреля вновь выдалась беспокойной для подразделений противовоздушной обороны. По данным военных, дежурные расчёты отражали налёт беспилотников ВСУ на регионы России.
— В период с 24:00 12 апреля до 7:00 13 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сообщили в Минобороны.
Отметим, Волгоградскую область атаки дронов ВСУ обошли стороной. По официальным данным, беспилотная опасность в регионе ночью не объявлялась. Аэропорт функционирует в штатном режиме.
Фото из архива Минобороны.
