Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: подразделения ПВО отразили ночной налёт 33 БПЛА на регионы России

Ночь с 12 на 13 апреля вновь выдалась беспокойной для подразделений противовоздушной обороны. По данным военных, дежурные расчёты отражали налёт беспилотников ВСУ на регионы России.

— В период с 24:00 12 апреля до 7:00 13 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сообщили в Минобороны.

На этот раз основной удар был сконцентрирован на приграничных территориях. БПЛА сбивались над шестью субъектами РФ. В их числе Белгородская, Курская, Ростовская, Брянская, Смоленская области, а также Республика Крым.

Отметим, Волгоградскую область атаки дронов ВСУ обошли стороной. По официальным данным, беспилотная опасность в регионе ночью не объявлялась. Аэропорт функционирует в штатном режиме.

Фото из архива Минобороны.

