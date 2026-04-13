Туман в голове и тяга к солёному: Как понять, что организм отвергает здоровое питание

Как отметил Лисовский, кожа зачастую реагирует на изменения в питании одной из первых. Высыпания на лице, особенно в области подбородка и щёк, могут быть связаны с высоким гликемическим индексом питания или избытком молочных продуктов. При этом даже «полезные» продукты с высоким содержанием сахаров — мёд, финики, белый рис — способны усиливать такие реакции. Обратная ситуация — сухость и шелушение — иногда возникает при недостатке жиров и дефиците жирорастворимых витаминов A, E и D, которые усваиваются только при наличии липидов.