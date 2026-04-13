Ветераны Красноярского края получат выплаты к 81-летию Победы

Более 66 тыс. жителей Красноярского края получат выплаты, приуроченные к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

по 50 тыс. рублей перечислят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; по 10 тыс. рублей получат несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; по 5 тыс. рублей — жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, труженики тыла, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны; по 1,5 тыс. рублей — дети погибших защитников Отечества и граждане, пережившие войну в несовершеннолетнем возрасте.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что выплаты перечислят в апреле. Обращаться никуда не нужно.

