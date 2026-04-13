Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стая собак покусала ребенка на севере Красноярского края

Стая бродячих собак напала на 5-летнюю девочку в поселке Диксон Таймырского района Красноярского края. Об этом сообщили в прокуратуре и СК.

ЧП случилось 11 апреля во дворе дома по улице Водопьянова. Предварительно установлено, что отец отвел дочку поиграть на детскую площадку и отлучился на несколько минут в магазин. В это время на девочку набросились три пса и причинили серьезные травмы, в том числе головы и конечностей.

«Прохожий отогнал животных и вызвал отца. После первой помощи в амбулатории ребенка санитарной авиацией доставили в межрайонную больницу», — рассказали в прокуратуре.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В рамках расследования будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, и дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.

Известно, что в 2024 году суд обязал местную администрацию отловить с улиц собак без владельцев, но решение не было исполнено. В феврале 2026 года по требованию прокуратуры в бюджете муниципалитета были предусмотрены деньги на отлов и организованы конкурсы.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.