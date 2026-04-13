Ларионов, Каменский, Фетисов, Морозов и Дацюк: в Норильске состоялся IX Благотворительный матч с участием легенд хоккея

Впервые в истории благотворительных матчей в Норильске игра транслировалась в прямом эфире на федеральном канале «Матч ТВ». Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, который забил финальный гол в ворота норильчан отметил, что хоккей становится все более популярным, все больше людей встает на коньки: «Атмосфера фантастическая, люди красивые, самодостаточные, понимающие, что они живут в непростых климатических условиях и создают продукт, который нужен человечеству. Нас сюда тянет, ждите в гости, мы обязательно приедем еще».