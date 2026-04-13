Ларионов, Каменский, Фетисов, Морозов и Дацюк: в Норильске состоялся IX Благотворительный матч с участием легенд хоккея

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Прошедшие выходные в Норильске стали настоящим праздником спорта с участием легенд отечественного хоккея. Также в заполярный город приехал почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. 10 апреля во дворце спорта «Арктика» прошел IX Благотворительный матч с участием легенд хоккея.
Традицию проведения таких матчей в 2017 году заложил президент «Норникеля», глава попечительского совета Ночной лиги Владимир Потанин.
В этом году благотворительный матч был особенным, он прошел в год 80-летия отечественного хоккея. На норильский лед вышли Игорь Ларионов, Валерий Каменский, Вячеслав Фетисов (он принял участие в 8 из 9 благотворительных матчей), Алексей Морозов и другие прославленные мастера. Впервые в матче принял участие «хоккейный волшебник» Павел Дацюк.
Сборную команду Норильска вывел на лед капитан, первый вице-президент «Норникеля» Николай Уткин. Символическое вбрасывание шайбы сделал почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.
Игра была интересной и местами жесткой. Сборную Норильска с трибун поддерживали норильчане. Но бороться с олимпийскими чемпионами не просто. После второго периода команды ушли на перерыв со счетом 7:5 в пользу легенд. Завершился IX благотворительный матч победой прославленных хоккеистов — 13:8.
Николай Уткин после матча так прокомментировал игру: «Спасибо легендам за такой прекрасный матч. Норильск, как всегда, болел, мы это чувствовали. Поддерживали нашу команду, поддерживали классную игру легенд. Хороший счет по итогу и, как отмечают наши звездные гости, есть хорошее движение вперед со стороны норильской команды. Мы будем в этом плане усиливаться. Но смысл в братстве, которое присуще всем коллективам “Норникеля”.
Впервые в истории благотворительных матчей в Норильске игра транслировалась в прямом эфире на федеральном канале «Матч ТВ». Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, который забил финальный гол в ворота норильчан отметил, что хоккей становится все более популярным, все больше людей встает на коньки: «Атмосфера фантастическая, люди красивые, самодостаточные, понимающие, что они живут в непростых климатических условиях и создают продукт, который нужен человечеству. Нас сюда тянет, ждите в гости, мы обязательно приедем еще».
Перед Благотворительным матчем великие хоккеисты традиционно провели мастер-классы для детей. Передача опыта и навыков важна для юных спортсменов, которым, возможно, предстоит прийти на смену мастерам прошлого.
Напомним, билеты на благотворительный матч распространяются в обмен на добровольные пожертвования. В этом году было собрано 3 миллиона рублей. По традиции «Норникель» удвоил средства, направив итоговую сумму спортивным школам Заполярья.
«Приезжая в Норильск, ты ощущаешь теплую атмосферу. Ты видишь поддержку в глазах людей, в улыбках, — говорит двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов. — Полный стадион, хорошая игра, хорошие голы, поэтому всегда рады приезжать. И, несмотря на плотный график, стараемся находить возможность».
Трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко поблагодарил Владимира Потанина за вклад в развитие хоккея.
«Владимир Потанин делает для спорта, и в частности для хоккея, очень много. Выделяет средства на благотворительность, содержит команду “Норильск”. Огромная благодарность компании “Норникель”, которая вкладывается в развитие спортивной инфраструктуры по всей стране», — сказал он.
Перед матчем в Норильске также открылась выставка «Олимпийская коллекция Владимира Потанина: 80 лет хоккейной славы». В ней собрано более 60 уникальных экспонатов из личного собрания главы «Норникеля». Она будет работать до 14 июня, а после отправится в тур по другим городам России.
IX Благотворительный матч и открывшаяся экспозиция дали старт празднованию 80-летия отечественного хоккея — теперь марафон подхватит вся страна.