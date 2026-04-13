«Непогода пыталась похоронить нас»: выжившие на Авачинском перевале рассказали о борьбе за жизнь

Выжившая на Авачинском перевале на Камчатке семейная пара Федоровых более шести часов удерживала шатер на ветру, а затем около 30 часов боролась за жизнь. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.
«Непогода пыталась похоронить нас заживо, мы больше 6 часов удерживали шатер, а потом около 30 часов боролись за жизнь на улице», — написали туристы.
По словам семьи Федоровых, несмотря на сравнительно небольшие физические травмы, моральное и психологическое потрясение оказалось неописуемым.
Напомним, пурга на Авачинском перевале Камчатки унесла жизни двух туристов из Санкт-Петербурга. Пятерых членов группы, отправившихся в сторону перевала после конфликта, удалось спасти. Они были найдены с сильными обморожениями.
Как писал KP.RU, причиной трагедии стало пренебрежение погодными условиями и базовыми правилами безопасности в горах. Руководитель поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт отметила, что весной Авачинский вулкан и перевал представляют серьезную опасность из-за глубокого снега, метелей и вероятности схода лавин.