Адвокат сказал про штраф до 450 рублей за подмигивание фарами в Беларуси

В Беларуси за подмигивание фарами водителям грозят крупные штрафы и наказание вплоть до лишения водительских прав. Подробнее рассказали в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
Белорусские адвокаты Павел Латышев и Валентина Корсун обратили внимание на то, что в Беларуси водители зачастую используют дальний свет, чтобы предупредить других водителей о патруле ГАИ или поторопить попутную машину впереди.
— Однако инспекторы ГАИ подобные действия могут расценить как нарушение правил пользования внешними световыми приборами (ч.3 ст. 18.13 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях), — заметили адвокаты.
Если моргание фарами не привело к каким-либо последствиям, то водителя могут наказать штрафом до трех базовых величин (до 135 белорусских рублей в апреле 2026-го). Но если это отразилось на других участниках дорожного движения, например, водителю «из-за подмигивания» пришлось изменить скорость или направление движения, это могут отнести к созданию аварийной обстановки. В таком случае наказание: штраф от пяти до десяти 10 базовых величин (от 225 до 450 рублей). Кроме того, водитель может лишиться права управления ТС на срок до двух лет.
— Под аварийной обстановкой понимаются любые действия, которые заставили других участников движения предпринимать меры для безопасности: тормозить, маневрировать или менять траекторию, — прокомментировали адвокаты.
При этом все же на практике сотрудники ГАИ зачастую ограничиваются устным замечанием.
