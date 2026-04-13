Адвокат сказал про штраф до 450 рублей за подмигивание фарами в Беларуси

Если моргание фарами не привело к каким-либо последствиям, то водителя могут наказать штрафом до трех базовых величин (до 135 белорусских рублей в апреле 2026-го). Но если это отразилось на других участниках дорожного движения, например, водителю «из-за подмигивания» пришлось изменить скорость или направление движения, это могут отнести к созданию аварийной обстановки. В таком случае наказание: штраф от пяти до десяти 10 базовых величин (от 225 до 450 рублей). Кроме того, водитель может лишиться права управления ТС на срок до двух лет.