Социологи выяснили, что чаще всего тревожит россиян

82 процента россиян тревожит экономическая ситуация в стране — они уверены, что их доходы растут медленнее, чем цены на продукты. Об этом говорится в исследовании ЦСП «Платформа» и «ОнИн».
— Такая уверенность является маркером инфляционной тревожности и отражает фундаментальное недоверие к возможности личных доходов компенсировать удорожание жизни, — добавили эксперты.
Кроме того, 77 процентов респондентов считают, что в ближайший год контроль над социальными сетями и медиа не ослабнет.
Еще 66 процентов опрошенных верят, что качество и доступность медицинской помощи не улучшится, а 70 процентов убеждены, что за год точно не удастся решить проблему кибермошенничества.
— Респонденты сохраняют высокий уровень удовлетворенности в тех сферах, которые находятся под их контролем, но демонстрируют тревожность в отношении неуправляемых процессов, — уточнили в РБК.
До этого стало известно, что около 21 процента граждан России, согласно недавнему исследованию Level Group, в рабочие дни между майскими праздниками предпочитают имитировать трудовую деятельность.