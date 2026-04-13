В администрации ответили о выплатах пострадавшим от паводка в Прикамье

В Пермском округе подтопило один жилой дом и несколько хозпостроек в деревне Качка. Однако в администрации отметили, что официальных обращений от собственников пока не поступало. Власти муниципалитета заявили, что отдельные выплаты для пострадавших от весеннего паводка не предусмотрены.