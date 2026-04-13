В администрации ответили о выплатах пострадавшим от паводка в Прикамье

Администрация Пермского округа рассказала сайту perm.aif.ru, получат ли пострадавшие от паводка жители денежные компенсации.
В Пермском округе подтопило один жилой дом и несколько хозпостроек в деревне Качка. Однако в администрации отметили, что официальных обращений от собственников пока не поступало. Власти муниципалитета заявили, что отдельные выплаты для пострадавших от весеннего паводка не предусмотрены.
«Исключением является ситуация официального введения режима чрезвычайной ситуации на соответствующей территории. В таком случае выплаты производятся в порядке, установленном законодательством», — пояснили в пресс-службе Пермского округа сайту perm.aif.ru.
Жителям, чьё имущество оказалось в зоне подтопления, рекомендовали обращаться в страховые компании — при наличии действующего договора добровольного страхования. Размер выплат зависит от его условий.
Муниципалитет продолжает мониторить паводковую обстановку и информировать население о рисках через официальные каналы.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что из берегов вышла река Обва. В администрации Карагайского муниципального округа жителей попросили в случае подтопления незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб.