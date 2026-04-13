Мошенники начали использовать раздел «Мое здоровье» на «Госуслугах» против россиян

Мошенники начали использовать раздел Госуслуги «Мое здоровье» в своих схемах. В ИБ-компании Angara Security сообщили, чтоа злоумышленники создают фишинговые страницы, копирующие интерфейс сервиса.
Отмечается, что жертв убеждают записаться к врачу или получить документы, после чего просят оставить номер телефона и назвать код подтверждения. При этом способы первоначального контакта с пользователями не уточняются.
По словам специалистов, далее схема развивается по стандартному сценарию: человеку начинают массово звонить якобы представители техподдержки, банков или правоохранительных органов. Они пытаются запугать жертву и получить доступ к средствам.
Эксперты подчеркнули, что злоумышленники все чаще используют темы, связанные со здоровьем, поскольку они вызывают больше доверия и быстрее вовлекают пользователей, передает ТАСС.
Кроме того, мошенники стали активнее использовать схемы с QR-кодами для хищения средств. За последний год с такими попытками обмана столкнулись 18 процентов россиян, тогда как годом ранее этот показатель составлял 11 процентов.