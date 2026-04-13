Овечкин рассказал о завершении карьеры перед последним матчем в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победили «Питтсбург Пингвинз» 3:0. Овечкин отдал голевую передачу, признан первой звездой, стал первым действующим игроком с 80 очками в матчах против «Питтсбурга». Это его 1572-я игра в НХЛ. Капитан отказался от рукопожатий из-за неопределённости с контрактом. «Вашингтон» (93 очка) борется за плей-офф, впереди решающий матч с «Коламбусом».
Заголовок: Сухая победа «Вашингтон Кэпиталз» и новые рубежи Александра Овечкина в преддверии развязки регулярного чемпионата НХЛ.
В ночь с 12 на 13 апреля на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» приняли «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки одержали уверенную победу со счётом 3:0, попутно сохранив интригу в борьбе за выход в постсезон. Встреча завершилась в пользу столичного клуба при сухой серии периодов 0:0, 1:0, 2:0, а ключевую роль в успехе команды сыграл её капитан Александр Овечкин, получивший звание первой звезды матча.
Автором одного из точных бросков стал Тревор ван Римсдайк, а Коннор Макмайкл дважды отправил шайбу в сетку ворот соперника, причём один из его голов был забит в пустые ворота на исходе встречи. В графе ассистентов отметился Александр Овечкин, сделавший результативную передачу на третий гол команды.
Для 40-летнего российского форварда данный поединок стал историческим сразу по нескольким параметрам. Овечкин стал первым действующим игроком Национальной хоккейной лиги, сумевшим набрать 80 очков в очных противостояниях с «Питтсбург Пингвинз». Кроме того, капитан «столичных» был признан первой звездой матча против этого соперника во второй раз подряд. Встреча стала для него 1572-й в регулярных чемпионатах лиги, что позволило россиянину занять чистое пятнадцатое место в историческом рейтинге по количеству проведённых игр. Следующей ориентирной отметкой среди завершивших карьеру хоккеистов является Рэй Бурк с 1612 матчами, а абсолютный рекорд принадлежит Патрику Марло, на счету которого 1779 встреч. Среди действующих игроков лиги Овечкин уступает лишь защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу, проведшему 1576 игр и занимающему четырнадцатую строчку общего рейтинга.
После финальной сирены игроки «Питтсбурга» направились к российскому капитану, чтобы провести традиционную церемонию рукопожатия, однако Овечкин жестами дал понять, что отказывается от формальности. Впоследствии хоккеист пояснил, что его решение связано с неопределённостью относительно будущего контракта. Действующее соглашение игрока на общую сумму 47,5 миллиона долларов с учётом потолка зарплат в 9,5 миллиона истекает по окончании текущего сезона, и окончательное решение о продолжении карьеры в составе «Вашингтон Кэпиталз» пока не принято. Капитан отметил, что благодарен оппонентам за ожидание, но планирует лично обсудить дальнейшие шаги с лидерами «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгением Малкиным после завершения послематчевых мероприятий. Отвечая на вопрос о том, могла ли эта встреча стать последней домашней игрой хоккеиста в лиге, Овечкин подчеркнул, что команда целиком сосредоточена на борьбе за место в плей-офф, не отвлекаясь на мысли о завтрашнем дне или возможных кадровых переменах.
На внутриклубовом уровне Александр Овечкин вырвался в лидеры гонки бомбардиров «Вашингтон Кэпиталз». Благодаря единственной результативной передаче в отчётной встрече он догнал вице-капитана Тома Уилсона, не набравшего очков в матче, и теперь оба хоккеиста делят первое место с 63 очками на счету. При этом российский нападающий сохранил чистое лидерство среди снайперов клуба, забросив 32 шайбы против 30 у канадского партнёра при одном оставшемся туре регулярного чемпионата.
Турнирное положение «Вашингтон Кэпиталз» оставляет шансы на выход в постсезон. Команда занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 93 очка в 81 матче, тогда как «Питтсбург Пингвинз» располагаются на пятой строчке с 98 баллами. В таблице Столичного дивизиона столичный клуб находится на четвёртой позиции, в то время как прямые путёвки в плей-офф получают первые три коллектива. За третье место в дивизионе развернулась напряжённая борьба между «Вашингтон Кэпиталз», «Коламбусом» и «Филадельфией». В ночь на 15 апреля «Вашингтон Кэпиталз» проведут решающий выездной матч против «Коламбуса», результат которого определит судьбу сезона команды и станет важным этапом в завершении карьерного пути одного из величайших игроков в истории Национальной хоккейной лиги.
Читайте также: «Стали известны даты последних матчей Овечкина в “Вашингтоне”.