Овечкин рассказал о завершении карьеры перед последним матчем в НХЛ

После финальной сирены игроки «Питтсбурга» направились к российскому капитану, чтобы провести традиционную церемонию рукопожатия, однако Овечкин жестами дал понять, что отказывается от формальности. Впоследствии хоккеист пояснил, что его решение связано с неопределённостью относительно будущего контракта. Действующее соглашение игрока на общую сумму 47,5 миллиона долларов с учётом потолка зарплат в 9,5 миллиона истекает по окончании текущего сезона, и окончательное решение о продолжении карьеры в составе «Вашингтон Кэпиталз» пока не принято. Капитан отметил, что благодарен оппонентам за ожидание, но планирует лично обсудить дальнейшие шаги с лидерами «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгением Малкиным после завершения послематчевых мероприятий. Отвечая на вопрос о том, могла ли эта встреча стать последней домашней игрой хоккеиста в лиге, Овечкин подчеркнул, что команда целиком сосредоточена на борьбе за место в плей-офф, не отвлекаясь на мысли о завтрашнем дне или возможных кадровых переменах.