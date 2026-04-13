45 пьяных водителей остановили в Красноярске на выходных

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На выходных в краевом центре госавтоинспекторы остановили 45 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.
Среди них семеро уже ранее привлекались к ответственности за нетрезвое вождение, а шестеро вовсе не имели водительских прав. По вине пьяных автомобилистов случилось шесть ДТП, сообщают в ГАИ.
Теперь любителям нетрезвых поездок грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет. Рецидивистам же грозит уголовная ответственность.