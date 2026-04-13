Бывшего главврача омской ЦРБ признали виновным в злоупотреблении полномочиями

Тюкалинский городской суд Омской области завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главного врача БУЗОО «Тюкалинская центральная районная больница» Олега Зайцева. Как сообщает в понедельник, 13 апреля 2026 года, объединенная пресс-служба судов Омской области, он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями из корыстной заинтересованности.

"Предварительным и судебным следствием установлено, что с июля 2013 года по январь 2024 года главный врач, являясь должностным лицом и единоличным руководителем учреждения, достоверно знал, что врач-офтальмолог, числящаяся в штате на 0,25 ставки, фактически свои трудовые обязанности не исполняет. Несмотря на это, главный врач не расторг трудовой договор, а дал устные указания подчиненным сотрудникам вносить в табели учета рабочего времени ложные сведения о ее работе.

На основании этих фиктивных документов бухгалтерией больницы врачу незаконно начислялась и выплачивалась заработная плата. За указанный период общая сумма необоснованно перечисленных средств, включая налоги и страховые взносы, составила 897 721 рубль", — говорится в официальном сообщении.

Как заявили в пресс-службе, подсудимый частично признал вину, раскаялся в содеянном и полностью возместил причиненный больнице ущерб.

Суд также учел его возраст, состояние здоровья, наличие государственных наград и положительные характеристики с последнего места работы и назначил бывшему главврачу наказание в виде штрафа, размер которого не уточняется.

«В удовлетворении гражданского иска больницы о взыскании суммы ущерба судом отказано в связи с его полным добровольным погашением подсудимым», — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.