Бывшего главврача омской ЦРБ признали виновным в злоупотреблении полномочиями

"Предварительным и судебным следствием установлено, что с июля 2013 года по январь 2024 года главный врач, являясь должностным лицом и единоличным руководителем учреждения, достоверно знал, что врач-офтальмолог, числящаяся в штате на 0,25 ставки, фактически свои трудовые обязанности не исполняет. Несмотря на это, главный врач не расторг трудовой договор, а дал устные указания подчиненным сотрудникам вносить в табели учета рабочего времени ложные сведения о ее работе.