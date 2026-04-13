Россияне перешли на азиатские мессенджеры после блокировки Telegram: какие пользуются популярностью

Азиатские аналоги Telegram после замедления мессенджера Павла Дурова резко набрали популярность в России. По итогам марта их доля выросла практически на 60 процентов. Об этом со ссылкой на данные МТС AdTech сообщает «Коммерсантъ».
На первом месте оказался турецкий BiP, у которого число пользователей вросло на 105 процентов и составило 1,68 миллиона пользователей. На втором — корейский KakaoTalk, показавший рост в 82 процента. Символическая «бронза» досталась китайскому супераппу WeChat. У него число пользователей в России выросло на 15 процентов (1,15 миллиона).
По словам эксперта Ивана Горячева, российским пользователям эти мессенджеры понравились из-за минималистичного интерфейса и низкого расхода трафика.
Ранее в Госдуме заявили, что Telegram сможет продолжить работу, если согласиться выполнить требования российского законодательства.
