В Красноярске двое молодых людей пойдут под суд за серию краж из магазинов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 18 и 19 лет, которых обвиняют в серии имущественных преступлений.

Источник: НИА Красноярск

В полицию поступило несколько заявлений от представителей супермаркетов: из торговых залов пропадали продукты, в основном дорогой кофе.

Как установили следователи, с июня по июль прошлого года молодые люди заходили в магазины, брали с полок сыр, сладости и кофе и уходили, не оплачивая товар.

19-летнего обвиняемого связывают с 14 эпизодами краж. Его 18-летний знакомый участвовал в двух из них, а также, по версии следствия, совершил грабеж на улице в отношении незнакомой женщины.

Похищенные продукты они продавали. Общий ущерб составил около 88 тысяч рублей, он полностью возмещен.

Уголовное дело о краже и грабеже направлено в суд, сообщили в краевом МВД.