Запреты на посещение лесов сохраняются в трех районах Беларуси

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Запреты и ограничения на посещение лесных массивов сохраняются в некоторых районах Беларуси, это следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.
Так, леса строго запрещено посещать в Могилевском районе, а также Воложинском и Пуховичском районах Минской области. Также на Минщине в Слуцком районе действует ограничение на посещение лесов из-за третьего класса пожарной опасности.
В Брестской области ограничения еще действуют в Жабинковском, Кобринском и Пружанском районах. В Витебской области желтым цветом окрашен только один район — Верхнедвинский — где из-за риска лесных пожаров также введены ограничения.
На Гродненщине районов с ограничениями гораздо больше. Третий класс пожарной опасности там зафиксирован в Берестовицком, Волковысском, Гродненском, Мостовском, Ошмянском, Свислочском, Сморгонском и Щучинском районах.
Леса в остальных районах Беларуси считаются полностью открытыми и окрашены на карте Минлесхоза зеленым цветом.
Ограничение на посещение лесов вводится при 3-м классе пожарной опасности. Полный запрет посещать леса устанавливается при 4-м и 5-м классах опасности.
В период ограничений в лесах запрещено разжигать костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Нарушителям грозит штраф до 12 базовых величин (540 рублей).