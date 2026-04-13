Ефрейтор Владимир Битюков из Хабаровского края на СВО под огнём вынес раненого товарища

Несмотря на смертельную опасность, ефрейтор Битюков немедленно ринулся к раненому товарищу. Под градом осколков и разрывами мин он оказал первую помощь прямо на месте, наложив на рану жгут, после чего на собственных плечах вытащил сослуживца в безопасное укрытие.