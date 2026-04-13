Ефрейтор Владимир Битюков из Хабаровского края на СВО под огнём вынес раненого товарища

Военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровского края ефрейтор Владимир Битюков под миномётным огнём вынес раненого товарища и вывел подразделение из-под обстрела, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ефрейтор Владимир Битюков из Хабаровского края проявил исключительное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции.
В ходе ночного марша группа попала под плотный прицельный миномётный обстрел со стороны противника. Один из разрывов сбил с ног идущего впереди военнослужащего — осколок задел ногу, и раненый остался лежать на открытом, простреливаемом участке, не в силах пошевелиться.
Несмотря на смертельную опасность, ефрейтор Битюков немедленно ринулся к раненому товарищу. Под градом осколков и разрывами мин он оказал первую помощь прямо на месте, наложив на рану жгут, после чего на собственных плечах вытащил сослуживца в безопасное укрытие.
Владимир мгновенно сориентировался в обстановке и, взяв командование на себя, лично проложил новый маршрут в обход зоны поражения.
Благодаря его самообладанию, решительности и мужеству подразделение вышло из-под обстрела без потерь. Жизнь раненого спасена, а боевая задача выполнена.
За время выполнения боевых задач в зоне СВО, за проявленные отвагу, самоотверженность и верность воинскому долгу в условиях, сопряжённых с риском для жизни, он награждён ведомственной медалью «За боевые отличия», а также государственной наградой — медалью Жукова.