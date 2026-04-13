Ефрейтор Владимир Битюков из Хабаровского края на СВО под огнём вынес раненого товарища

За проявленную отвагу он награжден медалью Жукова.

Военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровского края ефрейтор Владимир Битюков под миномётным огнём вынес раненого товарища и вывел подразделение из-под обстрела, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Ефрейтор Владимир Битюков из Хабаровского края проявил исключительное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции.

В ходе ночного марша группа попала под плотный прицельный миномётный обстрел со стороны противника. Один из разрывов сбил с ног идущего впереди военнослужащего — осколок задел ногу, и раненый остался лежать на открытом, простреливаемом участке, не в силах пошевелиться.

Несмотря на смертельную опасность, ефрейтор Битюков немедленно ринулся к раненому товарищу. Под градом осколков и разрывами мин он оказал первую помощь прямо на месте, наложив на рану жгут, после чего на собственных плечах вытащил сослуживца в безопасное укрытие.

Владимир мгновенно сориентировался в обстановке и, взяв командование на себя, лично проложил новый маршрут в обход зоны поражения.

Благодаря его самообладанию, решительности и мужеству подразделение вышло из-под обстрела без потерь. Жизнь раненого спасена, а боевая задача выполнена.

За время выполнения боевых задач в зоне СВО, за проявленные отвагу, самоотверженность и верность воинскому долгу в условиях, сопряжённых с риском для жизни, он награждён ведомственной медалью «За боевые отличия», а также государственной наградой — медалью Жукова.