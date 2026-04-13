В Хабаровске полиция ликвидировала сеть интим-услуг в местных саунах.

Полицейские Хабаровска при поддержке бойцов Росгвардии задержали участников группы, организовавших незаконный бизнес в сфере досуга. Пятерым фигурантам в возрасте от 25 до 37 лет инкриминируется создание сети по оказанию интимных услуг, сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По версии правоохранительных органов, организатором выступила ранее не судимая жительница краевого центра. Она распределяла прибыль, оставляя 50% исполнительницам, а остальную часть делила между подельниками. Трое участников группы выполняли функции курьеров на собственных авто, еще один — связного с заведениями города.
Во время оперативных мероприятий у подозреваемых были конфискованы средства связи, банковские карты и денежные средства. Транспортные средства фигурантов изъяты. Отделом дознания УМВД России по г. Хабаровску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении женщин, оказывавших услуги, составлены административные протоколы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, расследование продолжается.
