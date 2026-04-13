В Комсомольске и на трассе Уссури произошли два смертельных ДТП сегодня

В Хабаровском крае 13 апреля 2026 зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом, — сообщает Госавтоинспекция региона.
В Комсомольске-на-Амуре на улице Аллея Труда водитель совершил наезд на пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте. По данным Госавтоинспекции, водитель сам сообщил о произошедшем в полицию. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства.
Ещё одно ДТП произошло на федеральной автодороге А-370 «Уссури» в Вяземском районе. По предварительной информации, водитель большегрузного автомобиля, следовавшего в сторону Владивостока, допустил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате он погиб на месте происшествия.
На место аварии выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.
Информация будет дополнена.