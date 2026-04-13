В Комсомольске и на трассе Уссури произошли два смертельных ДТП сегодня

В Комсомольске-на-Амуре на улице Аллея Труда водитель совершил наезд на пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте. По данным Госавтоинспекции, водитель сам сообщил о произошедшем в полицию. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства.