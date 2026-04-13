Сухую траву сожгут в Иркутске 13 апреля

В Иркутске 13 апреля 2026 года проведут контролируемые отжиги сухой травы. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, работы начнутся в 14:30 и затронут Октябрьский, Свердловский и Ленинский округа.
— Траву уберут на улице Костычева в сторону СНТ «Энергетик», а также на острове Конный и улице Курганской. В отжигах участвуют спасатели МЧС, представители «Безопасного города» и городской администрации, — добавили в пресс-службе.
Власти напоминают! Жечь траву самостоятельно строго запрещено. За это грозит штраф или уголовная ответственность.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что появились новые подробности аварии, в которой погибла медсестра из Забайкалья.