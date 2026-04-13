СМИ: Похитители денег Долиной зачисляли средства обманутых на криптокошелек

Мошенники, похитившие у певицы Ларисы Долиной миллионы рублей, использовали в схеме криптовалютные сервисы. Об этом стало известно из материалов дела.
По данным следствия, одна из фигуранток Анжела Цырульникова выполняла роль курьера: она забирала деньги у обманутых граждан и доставляла их в пункты обмена криптовалюты.
Отмечается, что там наличные пересчитывались и переводились на криптокошельки. В распоряжении следствия также оказалась переписка, подтверждающая ее связь с криптобиржами.
Эти и другие доказательства легли в основу обвинения в отношении Цырульниковой и других участников схемы, включая Леонтьева, Каменецкого и Основу, передает ТАСС.
Народная артистка РФ рассказала журналистам о жизни после скандала с продажей квартиры в Москве. Она назвала резонансную историю самым страшным и сложным периодом в жизни. По ее словам, справиться с этой ситуацией ей помогает работа. Певица выпустила новый альбом, дает концерты и играет в театре, что делает ее «абсолютно счастливой».
Ранее продюсер Павел Рудченко рассказал, что Долина может сыграть в спектакле адвоката Михаила Барщевского «Мечты Фемиды» по бартеру. По его словам, артистка, вероятно, будет помогать в этом спектакле из-за дружбы с юристом. Премьера постановки состоится 12 апреля.