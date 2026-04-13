У поселка Красный Завод Красноярского края сложилась напряженная паводковая ситуация

По данным спасателей Красноярского края, в реке Чулым у поселка Красный Завод Боготольского округа опасно повысился уровень воды. Паводковая ситуация на местности резко ухудшилась. Для мониторинга ситуации и оказания помощи населению на место прибыли спасатели Ачинского поисково-спасательного отделения. 12 апреля они на плавсредстве через перелитый водой участок автодороги переправили 7 человек, — сообщают в КГКУ «Спасатель». Ситуация находится под контролем региональных и муниципальных властей. Напомним, в Красноярске усилен контроль за уровнем малых рек из-за паводка.