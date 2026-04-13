В подземных водах Западной Сибири нашли новый род бактерии

Помимо открытия нового рода, томским микробиологам удалось получить бактерию «смелый путешественник», которая известна способностью жить в условиях, близких к марсианским. Название микроорганизму ранее дали американские ученые, которые нашли его ДНК на большой глубине в шахтных водах золоторудного месторождения в Южной Африке, но так и не смогли «поймать». Десять лет ученые со всего мира пытались получить эту бактерию, но вытащить ее смогли ученые ТГУ в подземных водах термального источника в Верхнекетском районе Томской области. Ее геном оказался идентичным с геномом бактерии из Южной Африки.