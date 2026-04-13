Поливальный понедельник и меценаты. 10+ открыток к праздникам 13 апреля

13 апреля — день, когда в календаре встретились городской электротранспорт, история благотворительности, народные традиции Пасхальной недели и призыв к внутреннему покою.
День рождения троллейбуса.
13 апреля свой день рождения отмечает троллейбус — самый экологичный вид общественного транспорта. Первый в мире троллейбус был создан немецким изобретателем Эрнстом Вернером фон Сименсом в 1882 году, а в России прототип «электрического автомобиля» испытали 13 апреля 1902 года в Санкт-Петербурге.
В этот день в городах проводят парады машин, экскурсии в депо, концерты и выставки, а также чествуют водителей и кондукторов.
День мецената и благотворителя.
13 апреля в России отмечается День мецената и благотворителя, установленный в 2005 году по инициативе Михаила Пиотровского, директора Эрмитажа. Дата приурочена ко дню рождения Гая Цильния Мецената (70 год до н.э.) — римского аристократа, который поддерживал художников и поэтов, чьё имя в последствии и стало нарицательным.
В этот день принято вспоминать о тех, кто бескорыстно помогает другим, и самим совершать добрые дела: навестить одинокого родственника, угостить соседа куличом или перевести небольшую сумму в благотворительный фонд.
Светлый понедельник (Поливальный понедельник).
13 апреля 2026 года — первый день Пасхальной недели (Светлой седмицы), которую православные христиане отмечают с 13 по 18 апреля. В народе этот день называют Поливальным, Обливанным или Мокрым: издревле существовал обычай взаимного обливания водой, символизирующий очищение и обновление. Считается, что в Светлый понедельник особенно удачно начинать новые дела — с Божьей помощью всё обернётся успехом.
В храмах продолжаются пасхальные торжества, верующие дарят друг другу крашеные яйца и говорят: «Христос воскресе!».
День общения с духом безмятежности.
13 апреля также отмечается неофициальный праздник — День общения с духом безмятежности. В этот день принято найти немного покоя и пригласить дух безмятежности в свою жизнь: почитать книгу, посидеть при свечах или отправиться на поиски зацветающих почек. Вызывается он просто — нужно переделать все срочные дела, отложить бесполезные и направить внимание на собственные ощущения.
Это отличный повод замедлиться, восстановить внутреннее равновесие и позволить себе отдохнуть от суеты.