Поливальный понедельник и меценаты. 10+ открыток к праздникам 13 апреля

13 апреля также отмечается неофициальный праздник — День общения с духом безмятежности. В этот день принято найти немного покоя и пригласить дух безмятежности в свою жизнь: почитать книгу, посидеть при свечах или отправиться на поиски зацветающих почек. Вызывается он просто — нужно переделать все срочные дела, отложить бесполезные и направить внимание на собственные ощущения.