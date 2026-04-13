В Красноярск привезли 730 попугаев из Кыргызстана

Это уже пятая с начала 2026 года партия декоративной птицы.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Красноярска специалисты краевого Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 730 попугаев, которые прибыли к нам из Кыргызстана (села Кашкар-Кыштак). Пресс-служба ведомства уточнила, что всего насчитали четыре вида пернатых: волнистые, корелла, неразлучники и ожереловые.

Декоративная птица перевезена с соблюдением ветеринарно-санитарных требований России и Таможенного союза. Сейчас попугаи находятся в специально подготовленном помещении для проведения карантина.

Груз предназначен для предпринимателя, который занимается разведением и содержанием декоративных птиц в нашем городе.

Это уже пятая партия пернатых, ввезенная из Кыргызстана в 2026 году (всего в город «прилетели» 3898 попугаев).