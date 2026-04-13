В Ростовской области за сутки ликвидировали 4 возгорания техногенного характера

Донские спасатели ликвидировали последствия шести ДТП.

В минувшее воскресенье, 12 апреля, силы регионального управления МЧС России справились с четырьмя пожарами, возникшими на территории Ростовской области. Такие оперативные сведения предоставили в донском главке спасательного ведомства.

Помимо борьбы с огнем, сотрудники экстренных служб в течение дня привлекались к ликвидации последствий шести аварий на дорогах региона.

Для выполнения всех оперативных задач, связанных с реагированием на происшествия, дежурные караулы задействовали силы в количестве 88 человек личного состава. В работе было использовано 22 единицы специальной техники.

