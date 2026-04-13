Стало известно, сколько потратят на обновление площади Бухгольца в Омске

Стилистически и архитектурно обновлённое городское пространство будет выдержано в едином стиле с Городским садом, набережной Тухачевского и другими локациями.

В этом году на благоустройство площади Бухгольца направят более 100 миллионов рублей. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

«Стилистически и архитектурно обновлённое городское пространство будет выдержано в едином стиле с Городским садом, набережной Тухачевского и другими локациями», — отметил градоначальник.

Глава города также отдельно рассказал о реновации шара «Держава». Он подчеркнул, что работы в мастерской скульптора Михаила Минина идут во всю.

Напомним, что о планах по преображению площади Бухгольца и знаменитой скульптуры стало известно ещё в конце декабря 2025 года. Изначально на благоустройство было выделено 70 миллионов рублей.