Стало известно, сколько потратят на обновление площади Бухгольца в Омске

В этом году на благоустройство площади Бухгольца направят более 100 миллионов рублей. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
«Стилистически и архитектурно обновлённое городское пространство будет выдержано в едином стиле с Городским садом, набережной Тухачевского и другими локациями», — отметил градоначальник.
Глава города также отдельно рассказал о реновации шара «Держава». Он подчеркнул, что работы в мастерской скульптора Михаила Минина идут во всю.
Напомним, что о планах по преображению площади Бухгольца и знаменитой скульптуры стало известно ещё в конце декабря 2025 года. Изначально на благоустройство было выделено 70 миллионов рублей.