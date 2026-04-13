Трамп опубликовал свое изображение в образе Иисуса Христа

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social опубликовал изображение, на котором он представлен в виде фигуры, напоминающей Иисуса Христа.

Предположительно, изображение сгенерировано искусственным интеллектом. На нем глава Белого дома одет в белый хитон. Одной рукой он касается лежащего мужчины в больничной рубашке, а из его ладоней исходит свет. На картинке Трампа окружают американский военный, медсестра и молящаяся женщина, а на заднем плане изображены американский флаг, белоголовый орлан, Статуя Свободы, истребители и фейерверк.

При этом незадолго до этого Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV, сказав, что ему не нужен такой понтифик, выступающий против его политики. Он отметил, что «Льва не было бы в Ватикане», не будь он в Белом доме. Американский лидер призвал папу римского перестать угождать «левакам-радикалам» и «сосредоточиться на том, чтобы быть великим папой, а не политиком».

До этого Белый дом представил изображение Трампа в образе джедая, созданное с помощью искусственного интеллекта и вдохновленное знаменитой космической оперой «Звездные войны».

