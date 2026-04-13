Трамп опубликовал свое изображение в образе Иисуса Христа

При этом незадолго до этого Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV, сказав, что ему не нужен такой понтифик, выступающий против его политики. Он отметил, что «Льва не было бы в Ватикане», не будь он в Белом доме. Американский лидер призвал папу римского перестать угождать «левакам-радикалам» и «сосредоточиться на том, чтобы быть великим папой, а не политиком».